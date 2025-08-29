Um morto num despiste em Sobral de Monte Agraço

29 ago, 2025 - 07:18 • Lusa
Uma pessoa morreu esta sexta-feira num despiste na Estrada Nacional 248 (EN248) perto de Pontes de Monfalim, no concelho Sobral de Monte Agraço, Lisboa, que ficou cortada ao trânsito, disse fonte do Comando Sub-regional do Oeste da proteção civil.
O alerta para o acidente foi dado às 05h27, adiantou a fonte.
Pelas 07h00 estavam no local 15 elementos de socorro, apoiados por cinco veículos, entre os quais ambulâncias, veiculo para desencarceramento e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). .