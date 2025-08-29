Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Violência doméstica. Ordem dos Advogados defende revisão da lei para reforçar proteção das vítimas

29 ago, 2025 - 19:43 • Alexandre Abrantes Neves , Fábio Monteiro

Ordem dos Advogados quer revisão legislativa para dar mais força às primeiras declarações das vítimas de violência doméstica. Bastonário aponta dificuldades na produção de prova como entrave à punição de agressores.

A+ / A-

A Ordem dos Advogados apelou esta sexta-feira a uma alteração da lei para reforçar a proteção das vítimas de violência doméstica e permitir uma atuação mais eficaz das autoridades face aos agressores.

A proposta surge numa altura em que os dados da PSP indicam um aumento das denúncias, mas uma redução nas detenções relacionadas com este tipo de crime.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo números revelados pela Polícia de Segurança Pública, os primeiros seis meses deste ano registaram mais participações por violência doméstica do que no mesmo período de 2024. No entanto, o número de detenções desceu.

O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, explicou à Renascença que “o número de participações apresentadas e o número de condenações e de prisões efetivas tem muito a ver com a dificuldade que muitas vezes existe em provar a existência da violência doméstica”, sublinhando que a maioria dos casos ocorre em contexto privado, longe de testemunhas.

Perante este cenário, João Massano defende que as primeiras declarações prestadas pelas vítimas devem ter maior relevância processual. “Ponderar alguma valoração às declarações iniciais da vítima, para que se perceba exatamente o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu, para que não se levante questões”, afirmou.

Apesar de não existir, neste momento, uma bolsa de advogados dedicada ao apoio jurídico gratuito às vítimas de violência doméstica, a Ordem está a preparar uma resposta. João Massano anunciou que está a ser desenvolvido um mecanismo semelhante ao já criado para vítimas dos incêndios.

“A propósito da bolsa que estamos agora a implementar relativamente às vítimas dos incêndios, [vamos] criar um sistema semelhante para as vítimas de violência doméstica”, explicou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?