Despiste de camião corta IP3 perto de Penacova

30 ago, 2025 - 10:32 • Lusa

Camião galgou separador central. Corte da estrada "vai ser demorada" e alternativas estão a ser indicadas aos condutores no local.

O trânsito está cortado no IP3, no sentido Viseu-Coimbra, ao quilómetro 67,2, perto de Penacova, devido ao despiste de um pesado de mercadorias ocorrido na manhã deste sábado, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Segundo esta fonte, o despiste ocorreu pouco depois das 8h30, com o camião, que seguia no sentido Coimbra-Viseu, a galgar o separador central e a interromper a circulação no sentido contrário.

Do acidente, e segundo a GNR, resultaram apenas ferimentos ligeiros no condutor do camião.

No local estão a ser indicadas as alternativas de circulação para os condutores que circulam no sentido Viseu-Coimbra, ao mesmo tempo que se registam constrangimentos na circulação em sentido contrário, segundo a Guarda Nacional Republicana.

Fonte desta força de segurança não apontou qualquer previsão para a regularização do trânsito no local, admitindo apenas que o corte "vai ser demorado", tendo em conta a necessidade de remoção do veículo pesado.

