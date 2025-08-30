Menu
  Noticiário das 23h
  • 30 ago, 2025
Dezassete adeptos feridos por queda de vidro no Sporting-FC Porto

30 ago, 2025 - 23:33 • Ricardo Vieira

Acidente aconteceu durante festejo do primeiro golo do FC Porto. Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Santa Maria. Os feridos são ligeiros.

Pelo menos 17 adeptos ficaram feridos quando foram atingidos por vidros durante o Sporting - FC Porto deste sábado, no Estádio de Alvalade.

“Houve vidros partidos que caíram para a bancada dos adeptos do Sporting. Temos registo de 17 feridos ligeiros. Muitas das pessoas ainda estão a ser assistidas”, disse aos jornalistas a comissária Inês Lemos, da PSP, pelas 23h40.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Alguns dos feridos saíram do estádio pelos seus meios e ligaram para o 112, adianta a comissária Inês Lemos.

De acordo com a PSP, as autoridades vão analisar as imagens de videovigilância. "Para já, não há ninguém identificado", adianta a comissária Inês Lemos.

O incidente aconteceu durante os festejos do primeiro golo do FC Porto, ao minuto 61.

Os adeptos azuis e brancos partiram um vidro da divisória no segundo anel do estádio, durante a celebração, e os estilhaços caíram sobre os espetadores que se encontravam na parte de baixo.

O FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, em jogo da quarta jornada do campeonato.

  Noticiário das 23h
  • 30 ago, 2025
