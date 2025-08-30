Menu
  • Noticiário das 20h
  • 30 ago, 2025
Sintra

Homem detido por tentativa de homicídio na feira de Monte Abraão

30 ago, 2025 - 18:15 • Ricardo Vieira

O suspeito atingiu uma pessoa com dois tiros, de raspão, no braço esquerdo e no peito.

Um homem foi detido este sábado por suspeita de tentativa de homicídio na feira de Monte Abraão, em Queluz, no concelho de Sintra, informa o Comando Metropolitano da PSP, em comunicado enviado à Renascença.

O incidente aconteceu na zona dos bares. O suspeito atingiu uma pessoa com dois tiros, de raspão, no braço esquerdo e no peito.

A vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, e não corria perigo de vida, indica a PSP.

Dois agentes da PSP, que estavam de serviço num posto de abastecimento de combustível próximo, ouviram os disparos e iniciaram uma perseguição, acabando por deter o suspeito.

A Polícia Judiciária foi acionada, "por se tratar de um crime de competência reservada de investigação, tendo esta recolhido indícios e meios de prova, bem como a arma de fogo utilizada e respetivos invólucros".

O suspeito foi presente a Autoridade Judiciária no Tribunal de Sintra, "onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva".

O homem foi levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.

