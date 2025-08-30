Homem detido por tentativa de homicídio na feira de Monte Abraão

Um homem foi detido este sábado por suspeita de tentativa de homicídio na feira de Monte Abraão, em Queluz, no concelho de Sintra, informa o Comando Metropolitano da PSP, em comunicado enviado à Renascença.

O incidente aconteceu na zona dos bares. O suspeito atingiu uma pessoa com dois tiros, de raspão, no braço esquerdo e no peito.

A vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, e não corria perigo de vida, indica a PSP.

Dois agentes da PSP, que estavam de serviço num posto de abastecimento de combustível próximo, ouviram os disparos e iniciaram uma perseguição, acabando por deter o suspeito.

A Polícia Judiciária foi acionada, "por se tratar de um crime de competência reservada de investigação, tendo esta recolhido indícios e meios de prova, bem como a arma de fogo utilizada e respetivos invólucros".

O suspeito foi presente a Autoridade Judiciária no Tribunal de Sintra, "onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva".

O homem foi levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.