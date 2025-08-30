Incêndio e afundamento de embarcação de 30 metros em Cascais alvo de investigação

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) anunciou este sábado que estão a ser desenvolvidas as "medidas cautelares para apurar as circunstâncias" do incêndio numa embarcação de recreio ocorrida na última noite na marina de Cascais.

Uma embarcação de 30 metros afundou-se na marina de Cascais, no distrito de Lisboa, após um incêndio que deflagrou a bordo, informou o porta-voz da autoridade marítima de Cascais à Lusa.

A embarcação não tinha ninguém a bordo, pelo que não se registaram quaisquer feridos e, apesar do afundamento da embarcação, não há risco de poluição, porque foram colocadas barreiras de contenção, segundo a mesma fonte.

"Na sequência de um alerta pelas 22h10, a informar para uma embarcação a arder na marina de Cascais, foram de imediato ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos pertencentes à marina, elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais, do Estoril e de Alcabideche e elementos da PSP", informou a AMN.

Os tripulantes da Estação Salva-vidas, em colaboração com os elementos da marina, retiraram as embarcações das proximidades, sem registo de danos adicionais.

O comando local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência, tendo sido informadas a Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.