Levantado desaconselhamento de ida a banhos nas praias da Póvoa de Varzim

30 ago, 2025 - 16:43 • Lusa

Os banhos nestas praias estavam desaconselhados desde quinta-feira devido a "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli".

A ida a banhos nas praias da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, está novamente permitida, depois de ter sido desaconselhada na quinta-feira devido à contaminação microbiológica da água, informou este sábado a câmara local.

"Uma nova análise (contra-análise) à qualidade da água da zona urbana norte mostrou que os valores microbiológicos estavam dentro dos padrões de qualidade, daí o levantamento do desaconselhamento da ida a banhos determinado hoje por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)", revelou a autarquia, em comunicado.

"Estamos a falar das praias da zona urbana norte. (...)

Em causa estavam as praias de Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel e Lagoa II, especificou, adiantando que depois de levantado o desaconselhamento já foram hasteadas as bandeiras azuis.

"Os veraneantes podem ir a banhos sem qualquer preocupação", reforçou.

Os banhos nestas praias estavam desaconselhados desde quinta-feira devido a "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli".

