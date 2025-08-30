Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PSP regista 42 casos de violência doméstica por dia numa semana

30 ago, 2025 - 12:03 • João Pedro Quesado

Ocorrências de violência doméstica foram o dobro das contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil, e o triplo das ocorrências de condução sob influência do álcool. No primeiro semestre, a PSP deteve 306 pessoas por suspeita de violência doméstica, e 3.404 pessoas foram constituídas arguidas.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 297 ocorrências de violência doméstica na semana entre 23 e 29 de agosto, uma média superior a 42 casos por dia durante os últimos sete dias. Cinco pessoas foram detidas por esses crimes.

O crime de violência doméstica foi o mais registado durante toda a semana, com a exceção do excesso de velocidade — pelo qual foram elaborados 550 autos de contraordenação, segundo o balanço operacional da PSP enviado às redações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As 297 ocorrências de violência doméstica são mais de o dobro das 143 contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil e das 130 por falta de inspeção periódica obrigatória, o triplo das 99 ocorrências de condução sob influência do álcool (e 88 por uso do telemóvel a conduzir), e cinco vezes mais que as 58 ocorrências por não utilização do cinto de segurança.

Violência doméstica. Ordem dos Advogados defende revisão da lei para reforçar proteção das vítimas

Violência doméstica. Ordem dos Advogados defende revisão da lei para reforçar proteção das vítimas

Ordem dos Advogados quer revisão legislativa para (...)

No primeiro semestre, a PSP deteve 306 pessoas por suspeita de violência doméstica. Os primeiros seis meses de 2025 viram ainda 3.404 pessoas serem constituídas arguidas pelo crime de violência doméstica, que é público e não requer denúncia.

Entre o início de janeiro e o fim de junho, registaram-se também 11.445 denúncias de violência doméstica — uma média de 63,2 denúncias por dia nos 181 dias da primeira metade do ano. Do total de suspeitos identificados, 2.725 eram mulheres e 9.666 homens. Do lado das vítimas, 8.456 eram mulheres e 4.172 homens.

A Polícia de Segurança Pública registou 943 acidentes rodoviários nos últimos sete dias, apontando a existência de 298 feridos — 14 feridos graves e 284 feridos ligeiros — e zero vítimas mortais.

Ao todo, a PSP fez 507 detenções na última semana, incluindo 251 por crimes rodoviários — 143 por falta de habilitação legal para conduzir e 108 por condução de veículo em estado de embriaguez. Foram ainda detido 42 suspeitos por "crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas), 11 por imigração ilegal e 49 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 5150 doses individuais".

A PSP apreendeu ainda "66 munições, 19 armas de fogo, 28 armas brancas e 7 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 15 detenções efetuadas por posse de arma proibida".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?