PSP regista 42 casos de violência doméstica por dia numa semana

As 297 ocorrências de violência doméstica são mais de o dobro das 143 contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil e das 130 por falta de inspeção periódica obrigatória, o triplo das 99 ocorrências de condução sob influência do álcool (e 88 por uso do telemóvel a conduzir), e cinco vezes mais que as 58 ocorrências por não utilização do cinto de segurança .

O crime de violência doméstica foi o mais registado durante toda a semana, com a exceção do excesso de velocidade — pelo qual foram elaborados 550 autos de contraordenação, segundo o balanço operacional da PSP enviado às redações.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 297 ocorrências de violência doméstica na semana entre 23 e 29 de agosto, uma média superior a 42 casos por dia durante os últimos sete dias. Cinco pessoas foram detidas por esses crimes.

No primeiro semestre, a PSP deteve 306 pessoas por suspeita de violência doméstica. Os primeiros seis meses de 2025 viram ainda 3.404 pessoas serem constituídas arguidas pelo crime de violência doméstica, que é público e não requer denúncia.

Entre o início de janeiro e o fim de junho, registaram-se também 11.445 denúncias de violência doméstica — uma média de 63,2 denúncias por dia nos 181 dias da primeira metade do ano. Do total de suspeitos identificados, 2.725 eram mulheres e 9.666 homens. Do lado das vítimas, 8.456 eram mulheres e 4.172 homens.

A Polícia de Segurança Pública registou 943 acidentes rodoviários nos últimos sete dias, apontando a existência de 298 feridos — 14 feridos graves e 284 feridos ligeiros — e zero vítimas mortais.

Ao todo, a PSP fez 507 detenções na última semana, incluindo 251 por crimes rodoviários — 143 por falta de habilitação legal para conduzir e 108 por condução de veículo em estado de embriaguez. Foram ainda detido 42 suspeitos por "crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas), 11 por imigração ilegal e 49 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 5150 doses individuais".

A PSP apreendeu ainda "66 munições, 19 armas de fogo, 28 armas brancas e 7 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 15 detenções efetuadas por posse de arma proibida".