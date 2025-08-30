Restabelecida a circulação no IP3 perto de Penacova

30 ago, 2025 - 10:32 • Lusa
O trânsito está cortado no IP3, no sentido Viseu-Coimbra, ao quilómetro 67,2, perto de Penacova, devido ao despiste de um pesado de mercadorias ocorrido na manhã deste sábado, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.
Segundo esta fonte, o despiste ocorreu pouco depois das 8h30, com o camião, que seguia no sentido Coimbra-Viseu, a galgar o separador central e a interromper a circulação no sentido contrário.
Do acidente, e segundo a GNR, resultaram apenas ferimentos ligeiros no condutor do camião.
A circulação no IP3 no sentido Viseu-Coimbra esteve cortada, mas foi restabelecida pelas 16h00 deste sábado.
[Notícia atualizada às 16h10]