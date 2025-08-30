Suspeito de ter ateado dois fogos em Alfândega da Fé detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 78 anos suspeito de ter ateado dois incêndios em áreas agroflorestais em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, informou, este sábado, esta força policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, a PJ adiantou que os fogos, que ocorreram ao final da tarde de sexta-feira, consumiram pasto, sobreiros, amendoeiras e oliveiras.

"Os incêndios colocaram em perigo uma vasta mancha agroflorestal de valor consideravelmente elevado que apenas não foi consumida devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos meios de combate, nomeadamente de populares e dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé", ressalvou a PJ.

O detido, um advogado reformado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.

A denúncia foi feita à GNR por um popular que depois prestou depoimento à Polícia Judiciária.

O popular contou, à Lusa, que viu o homem a sair de carro de uma propriedade e que logo de seguida surgiram chamas.

Fonte da GNR confirmou à Lusa que identificou o suspeito, depois de ter desenvolvido várias diligências policiais.

Os focos de incêndio provocados pelo suspeito levaram à atuação do helicóptero sediado em Alfândega da Fé.