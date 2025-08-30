Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Suspeito de ter ateado dois fogos em Alfândega da Fé detido pela PJ

30 ago, 2025 - 16:00

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 78 anos suspeito de ter ateado dois incêndios em áreas agroflorestais em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, informou hoje esta força policial.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 78 anos suspeito de ter ateado dois incêndios em áreas agroflorestais em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, informou, este sábado, esta força policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adiantou que os fogos, que ocorreram ao final da tarde de sexta-feira, consumiram pasto, sobreiros, amendoeiras e oliveiras.

"Os incêndios colocaram em perigo uma vasta mancha agroflorestal de valor consideravelmente elevado que apenas não foi consumida devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos meios de combate, nomeadamente de populares e dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé", ressalvou a PJ.

O detido, um advogado reformado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.

A denúncia foi feita à GNR por um popular que depois prestou depoimento à Polícia Judiciária.

O popular contou, à Lusa, que viu o homem a sair de carro de uma propriedade e que logo de seguida surgiram chamas.

Fonte da GNR confirmou à Lusa que identificou o suspeito, depois de ter desenvolvido várias diligências policiais.

Os focos de incêndio provocados pelo suspeito levaram à atuação do helicóptero sediado em Alfândega da Fé.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 30 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?