Duas detenções e 19 contraordenações em operação da PSP na Ponte 25 de Abril

A PSP está a realizar desde as 17h00 uma operação de fiscalização rodoviária na Ponte 25 de Abril, em Almada, que já resultou em duas detenções e 19 contraordenações, num dia marcado pelo regresso de férias de muitos portugueses.

Em declarações à agência Lusa, o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), explicou que este tipo de operação está a decorrer em vários pontos do país, incluindo na Ponte 25 de Abril, e que tem como principais objetivos "apoiar os condutores e sensibilizar para comportamentos irregulares na estrada".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Entre as práticas alvo de fiscalização destacam-se a condução sob influência do álcool, manobras perigosas, verificação do seguro de responsabilidade civil, inspeção periódica obrigatória e excesso de velocidade.

Segundo o balanço feito às 19:00, a operação de fiscalização, que começou às 17h00 e irá terminar às 21h00, contabilizava duas detenções por falta de habilitação legal para conduzir e 19 contraordenações.

Relativamente às contraordenações, sete foram levantadas por falta de inspeção periódica, três por falta de seguro, cinco por falta de sistemas de retenção para crianças, uma por alteração de características da viatura, duas por lotação em excesso e uma por falta de documentos.

Ainda em declarações à Lusa, o subintendente Sérgio Soares sublinhou que o reforço da fiscalização na Ponte 25 de Abril visa "aumentar a segurança rodoviária", especialmente tendo em conta o "elevado fluxo de veículos provocado pelo regresso de turistas nacionais".