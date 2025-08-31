Incendiário detido em flagrante pela GNR em Valença

Um homem de 52 anos foi detido no sábado em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR) a atear um incêndio com um isqueiro em Valença, permanecendo à guarda desta força policial até primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.

Segundo adiantou a GNR em comunicado, o homem detido pelo crime de incêndio florestal foi surpreendido em flagrante delito pelos guardas depois de alertas para cinco focos de incêndio num curto espaço de tempo no concelho de Valença que motivaram a mobilização de patrulhas.

"Na sequência do alerta de cinco focos de incêndio no concelho de Valença, que surgiram rapidamente entre as 13:07 e as 14:11, os militares da Guarda mobilizaram-se de imediato para o local e desencadearam ações de vigilância. No seguimento das diligências policiais, o suspeito foi detetado em flagrante pelos militares da Guarda a atear fogo através de chama direta, com recurso a um isqueiro. No seguimento da ação o homem foi detido e o isqueiro foi apreendido", explicou a GNR.

O detido será ouvido na segunda-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação no Tribunal Judicial de Valença.