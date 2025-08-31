Morreu Sérgio Carrinho, ex-presidente da Câmara da Chamusca

O ex-presidente da Câmara da Chamusca Sérgio Carrinho, que liderou o município durante 33 anos consecutivos, entre 1980 e 2013, eleito pela CDU, morreu este domingo, aos 76 anos, anunciou a autarquia do distrito de Santarém.

Natural do Pinheiro Grande, onde nasceu em 18 de janeiro de 1949, Sérgio Morais da Conceição Carrinho iniciou a sua vida profissional na fábrica de tomate SPALIL e cedo se envolveu no associativismo e na atividade política, tendo cumprido também serviço militar na Guiné em 1971.

Foi eleito vereador em 1976 e, três anos depois, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, pela então coligação APU (coligação formada pelo PCP e o Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral) cargo que exerceu ininterruptamente até 2013, pela CDU (PCP/PEV/ID).

Em comunicado, a autarquia da Chamusca assinalou que, ao longo das mais de três décadas de liderança, Sérgio Carrinho promoveu a eletrificação de todo o território, a expansão da rede de abastecimento de água, a modernização da rede viária e a construção de equipamentos educativos, culturais, desportivos e de saúde, bem como a criação de novas freguesias.

"Reconhecido pelo espírito de diálogo, pela proximidade com a população e pela dedicação exemplar ao serviço público, Sérgio Carrinho conquistou, ao longo de mais de três décadas, o respeito de diferentes quadrantes políticos, a admiração dos seus colegas autarcas e a estima profunda da comunidade chamusquense", refere.

A autarquia recorda ainda a forma como Sérgio Carrinho enfrentou "um dos momentos mais difíceis da história mais recente do concelho - o incêndio de 2 de agosto de 2003 - coordenando de imediato a resposta e recuperação de um território profundamente afetado".

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Jorge Queimado, decretou dois dias de luto municipal, a cumprir nos dias 1 e 2 de setembro, com a colocação da bandeira do município a meia-haste nos edifícios municipais.