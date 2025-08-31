Novo "balcão da nacionalidade" abre segunda-feira em Lisboa

O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) anunciou a abertura, na segunda-feira, 1 de setembro, de um novo "balcão da nacionalidade" no Parque das Nações, em Lisboa, para atendimento presencial.

Em comunicado, o IRN informa que o novo balcão "vai concentrar todo o atendimento presencial", até agora prestado na Conservatória dos Registos Centrais, na Rua Rodrigo da Fonseca, e no Espaço Registos da Expo, em Lisboa.

"Esta reorganização do atendimento presencial visa oferecer mais espaço, melhores instalações, maior comodidade no atendimento e maior acessibilidade, procurando elevar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos", sublinha a nota do IRN.

Segundo a informação divulgada, no novo balcão, o IRN "terá capacidade de dar resposta aos atendimentos presenciais (espontâneos e por agendamento)".

Os cidadãos com atendimento já agendado para os locais anteriores estão a ser contactados pelo IRN para confirmação da data e informar da nova morada.

O novo balcão, na Alameda dos Oceanos, n.º 67-L, vai estar aberto entre as 09h00 e as 16h00, para atendimento por marcação e espontâneo, e até às 19h00 apenas para atendimento por agendamento.

O IRN continua a aconselhar, no entanto, a utilização dos canais não presenciais, nomeadamente o correio, com os cidadãos a poderem enviar o requerimento de nacionalidade e respetivos documentos por correio postal para um balcão da nacionalidade.

Também está disponível o canal online no portal justica.gov.pt, "que permite a submissão de todas as tipologias de pedido de nacionalidade e respetivos documentos".

Este serviço online "é exclusivo e obrigatório para os mandatários (advogados e solicitadores inscritos nas respetivas Ordens em Portugal) que representam cidadãos estrangeiros no pedido de nacionalidade", informa o comunicado do IRN.

Este novo balcão será visitado na segunda-feira, às 14:30, pela secretária de Estado da Justiça, Ana Luísa Machado.