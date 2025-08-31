Menu
  • 01 set, 2025
Três detenções e 39 contraordenações em operação da PSP na Ponte 25 de Abril

31 ago, 2025 - 21:17 • Fátima Casanova, com Lusa

Operação decorreu em vários pontos do país e tem como principais objetivos "apoiar os condutores e sensibilizar para comportamentos irregulares na estrada", refere a PSP.

Três detenções, 39 contra ordenações e dois veículos apreendidos é o balanço de uma operação da PSP realizada este domingo na Ponte 25 de Abril, em Almada, num dia marcado pelo regresso de férias de muitos portugueses.

Uma pessoa foi detida por condução em estado de embriaguez e duas por falta de carta de condução, indica a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado enviado à Renascença.

Entre as 39 contraordenações detetadas, 12 foram por falta de inspeção periódica obrigatória das viaturas, seis por falta de sistemas de retenção para crianças, duas por carta de condução caducada, seis por falta de documentos e três por falta de seguro.

Foram também registadas quatro situações de alteração de características da viatura, uma por uso do telemóvel ao volante, duas por lotação em excesso, duas por condução não utilizando cinto de segurança e um caso de condução sob o efeito do álcool.

Foram ainda apreendidos dois veículos, adianta a PSP.

A operação na Ponte 25 de Abril, em Almada, começou às 17h00 e terminou pelas 21h00.

Em declarações à agência Lusa, o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), explicou que este tipo de operação decorreu em vários pontos do país, incluindo na Ponte 25 de Abril, e tem como principais objetivos "apoiar os condutores e sensibilizar para comportamentos irregulares na estrada", bem como aumentar a segurança.

[notícia atualizada às 23h30]

