Unhas artificiais: Produtos com TPO proibidos a partir desta 2.ª feira

A partir de segunda-feira, 1 de setembro, vai ser proibida em Portugal a comercialização e utilização de produtos cosméticos que contenham o ingrediente "Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide" (TPO), indica o Infarmed.



O TPO pode ser encontrado em “produtos cosméticos utilizados em conjuntos para unhas artificiais” nas esteticistas, por exemplo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Infarmed tinha anunciado a 8 de julho a transposição de um regulamento da União Europeia.

O TPO entrou para a categoria das “substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas”.

“O Infarmed determina que as entidades que comercializam produtos cosméticos que contenham o referido ingrediente devem encetar e implementar todas as medidas consideradas necessárias a garantir que esses produtos não sejam colocados ou disponibilizados no mercado, ou ao utilizador final”, a partir de 1 de setembro.