A4 cortada devido a acidente que causou um morto e um ferido grave

Uma colisão entre uma viatura pesada e um ligeiro causou esta segunda-feira um morto e um ferido grave na Autoestrada 4(A4) em Bragança, levando ao corte da via nos dois sentidos, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

Além do morto e do ferido grave, uma vítima ficou em choque. Os envolvidos são todos homens entre os 30 e os 60 anos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O alerta para o acidente, que levou ao corte da via em ambos os sentidos, foi dado pelas 21h54, no Nó da Seara, na A4, no sentido Bragança-Espanha, que termina em Quintanilha.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 23h00 desta segunda-feira mantinham-se no local 17 operacionais, apoiados por oito viaturas.