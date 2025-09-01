Menu
Renascença
  • Noticiário das 21h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
Incêndios

Agricultores "desesperados" criticam burocracia e desorganização na distribuição de apoios

01 set, 2025 - 19:34 • Catarina Severino Alves com Lusa

À Renascença, o diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal denuncia atrasos na disponibilização dos formulários de reporte de prejuízos.

A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) denuncia a "cadeia de burocracia incomportável" no acesso aos apoios do Governo, que visam mitigar o impacto dos incêndios rurais.

Em declarações à Renascença, o diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro, denuncia, por exemplo, atrasos na disponibilização dos formulários de reporte de prejuízos por parte das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCRD).

"Há um formulário que as CCDR têm de disponibilizar - que é aí que vão ser inventariados os tais prejuízos, caso a caso, agricultor a agricultor. Na sexta-feira da semana passada, nas CCDR do Centro (...) e do Norte, ainda não tinham esses processos", explicou Firmino Cordeiro.

O representante da organização relata que os agricultores estão "desesperados", dirigindo-se às câmaras municipais e às associações de agricultores para obter informação e ajuda técnica.

Firmino Cordeiro lamenta a falta de articulação do Governo com as organizações de agricultores, como a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, que querem ajudar e "resolver o problema o mais rápido possível".

Neste sentido, os jovens agricultores pedem ao Governo "maior e melhor coordenação" no terreno, entre autarquias, CCDR e organizações de agricultores.

"Aquilo que nós pedimos é mais alguma organização neste processo. Não chega a desgraça que os assolou [aos agricultores], ainda têm de estar a pensar: 'Onde é que é? E quem sabe? Quem não sabe? Onde é que está o formulário?'", expôs Firmino Cordeiro.

Para a AJAP, "esta cadeia de burocracia é incomportável e não facilita, em nada, o apoio premente que se exige aos agricultores".

Após o Conselho de Ministros extraordinário, a 21 de agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou um pacote de 45 medidas de apoio aos prejuízos causados pelos incêndios rurais.

Entre elas, está um apoio financeiro para a "rentabilização do potencial produtivo agrícola e um apoio excecional aos agricultores para a compensação dos prejuízos, mesmo através de despesas não documentadas", até ao valor máximo de 10 000 euros, bem como um plano para a floresta, a executar até 2050.

Segundo dados oficiais provisórios, até 29 de agosto, arderam em Portugal cerca de 252 mil hectares.

