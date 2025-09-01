Casal detido na Marinha Grande por suspeito de agressão a agentes da PSP

Um casal foi detido na Marinha Grande por ser suspeito de agressão, ameaça e injúrias a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), na sequência de um furto em supermercado.

Num comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP explicou que a situação, na quinta-feira, começou com um furto em supermercado, alegadamente cometido por uma mulher, de 29 anos.

Interpelada pelo polícia que se encontrava de serviço naquele espaço, a mesma negou sempre a autoria daquele crime, recusando-se a abrir a mala que trazia consigo, referiu a PSP, adiantando que, após aceder à mala, o agente constatou que estavam alguns objetos relativamente aos quais não teria sido efetuado o pagamento.

Segundo a PSP, a mulher foi informada da necessidade de ser identificada, para a elaboração do respetivo expediente, mas, além "da falta de colaboração da suspeita, a mesma foi aumentando a agressividade para com o polícia, injuriando-o e tentando retirar-lhe, à força, os pertences que já se encontravam" na posse daquele.

Com o apoio de outro polícia, a suspeita acabou algemada, "ao mesmo tempo que lhe era dada voz de detenção pela prática do crime de injúria agravada".

Ainda de acordo com a PSP, no local apareceu logo depois o companheiro da suspeita, que "tentou dissuadir os agentes de autoridade de exercerem as suas funções, desafiando-os e dificultando a ação dos mesmos, chegando mesmo a ameaçar um destes polícias".

Este homem, de 49 anos, acabou também detido, pelo crime de ameaça agravada, e, ao ser informado de que teria de ser algemado para ser levado na viatura policial, "deu uma palmada na cara de um dos polícias", não tendo, contudo, resultado ferimentos de maior gravidade.

A mulher, após ser constituída arguida, foi restituída à liberdade, e o homem, depois de ser presente, no dia seguinte, a autoridade judiciária, foi libertado, mantendo-se, também, com termo de identidade e residência.

Em causa estão os crimes de ofensas à integridade física qualificada, ameaça agravada e injúrias contra agentes de autoridade.

A PSP acrescentou que "os suspeitos estão referenciados pela prática de furtos, ofensas à integridade física, violência doméstica, consumo de estupefacientes e outro tipo de comportamentos", sendo de destacar um crime de ameaça agravada, por parte do homem, por, em 2019, ter ameaçado dois polícias, também da PSP da Marinha Grande, com uma faca de abertura automática.