Conferência sobre Imigração alerta para "caminho perigoso"

"Sempre que uma sociedade se deixa fragmentar e polarizar em torno de questões como a imigração estamos num caminho perigoso". Rui Marques, do grupo organizador da conferência "Imigração: em busca de consenso", que decorre esta segunda-feira na Reitoria da Universidade de Lisboa, alerta, em declarações à Renascença, para a necessidade de se trabalhar mais a política de integração.

O antigo Alto-Comissário para a Imigração sublinha que essa fragmentação é perigosa, porque “nos dividimos, porque entrámos numa lógica de confronto negativo entre nós, mas também porque não cuidamos, não procuramos trabalhar em integração, não somos suficientemente exigentes e acolhedores em relação aos imigrantes”.

O responsável admite que “Portugal viveu alguma desregulação das entradas, pelas dificuldades do funcionamento da Agência para a Integração Migrações e Asilo, após a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e dificuldades nas políticas de imigração, o que tem originado tempos difíceis”. “Todos sabemos disso, mas o que precisamos agora é de nos mobilizar, por um lado para resolver os problemas de funcionamento do sistema, mas sobretudo para ter a ambição de ter sobre a imigração paz social, coesão, capacidade todos juntos, autóctones, nacionais e imigrantes, construirmos o caminho do futuro que precisamos”, acrescenta.

À Renascença, Rui Marques defende a necessidade de se encontrar "um caminho de equilíbrio e de bom senso", com "politicas humanistas".

A conferência intitulada “Imigração: em busca de consenso” tem como principal objetivo dar contributos para os principais temas em discussão pública sobre imigração, em particular as políticas de integração e inclusão. “No momento em que, no quadro da Assembleia da República, se volta à discussão dos temas de imigração, a proposta que trazemos é que Portugal precisa de encontrar um caminho de equilíbrio, de compromisso, de bom senso, em que possamos ter políticas humanistas, mas realistas, políticas de imigração em que seja possível quer no reagrupamento familiar, quer na nacionalidade, quer sobretudo na integração dos imigrantes", diz o especialista.

"Podermos ter, por um lado, uma política bem estruturada, referencial em termos de proteção dos direitos humanos, respeito pelos migrantes, mas também de exigência, no sentido de que a sociedade de acolhimento se sinta confortável, segura, no quadro das políticas de imigração”, refere.

Nesse sentido, pretende-se que este "esforço de consenso" possa "dar o seu contributo com propostas concretas": "como é que poderíamos fazer, chegar a um ponto de compromisso, um ponto de equilíbrio, de entendimento entre perspetivas diferentes, para podermos ter políticas de imigração, por exemplo, na nacionalidade ou no reagrupamento familiar que correspondam a essa visão de coesão e de consenso na sociedade portuguesa”, acrescenta.

Rui Marques sublinha que Portugal precisa de imigrantes, de "uma forma regulada e bem estruturada", e de uma política de imigração que seja "um ponto de união", e não "um ponto de confronto e de desunião e sobretudo de combate político", com outros interesses que não promovem a boa integração.

O encontro na Reitoria da Universidade de Lisboa vai debater, por isso, questões como o reagrupamento familiar e a lei da nacionalidade. Rui Marques pede racionalidade na discussão que permita que a imigração seja de facto "um fator de união" e que "mobilize para o desenvolvimento do país".

A iniciativa conta com a participação de António Vitorino, ex-diretor geral da Organização Internacional para as Migrações, de Rosário Farmhouse e de Sónia Pereira, ex-Altas Comissárias para a Imigração, entre outros.