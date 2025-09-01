Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Espanha vai propor a Portugal pacto para responder a emergência climática

01 set, 2025 - 12:38 • Lusa

Pedro Sánchez revela que vai propor trabalho conjunto a Portugal e França para responder a incêndios.

A+ / A-

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, voltou esta segunda-feira a defender "um pacto de Estado face à emergência climática" após os incêndios deste verão e revelou que vai propor um trabalho conjunto para esse objetivo a Portugal e França.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O Governo de Espanha não se vai deter apenas nas nossas fronteiras para desenhar este pacto de Estado face à emergência climática. Os incêndios que sofremos este ano também os sofreu Portugal e, portanto, vamos propor ao Governo português e ao Governo francês que possamos trabalhar conjuntamente nesse pacto de Estado face à emergência climática", afirmou Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol disse ainda que vai transmitir à Comissão Europeia, "que é o Governo da Europa", que é preciso "fazer de tudo menos marcha-atrás na transição ecológica", condenando discursos negacionistas das alterações climáticas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda