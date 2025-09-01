Estado corta apoios sociais ao contabilizar subsídios de deficiência

Estarão a ser cortados apoios sociais a quem beneficia de subsídios de cuidador informal ou por deficiência. Em causa, a fórmula de cálculo dos rendimentos que estará a contabilizar estas prestações sociais como rendimento.

O Jornal de Notícias escreve esta segunda-feira que o Movimento Cidadão Diferente e a Associação de Cuidadores Informais estão a receber centenas de queixas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a notícia, o Estado estará a incluir como rendimentos, as prestações sociais por deficiência, por dependência e as prestações sociais por encargos - sem que tenha havido qualquer alteração à lei.

Nas redes sociais, o Movimento Cidadão Diferente revela que esta situação leva a que, por exemplo, vários cuidadores informais tenham visto os seus escalões do abono de família alterados para níveis menos favoráveis.

Ao Jornal de Notícias, o movimento, assim como Associação Nacional de Cuidadores Informais, dizem estar a receber centenas de queixas de pessoas que estão a perder apoios.

Fonte do Ministério das Finanças assegura que o complemento por dependência, o seguro social voluntário e o subsídio de apoio ao cuidador informal não se encontram sujeitos a IRS.

Já o Ministério da Segurança Social não explica porque foi alterado o cálculo relativo ao rendimento destas famílias.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Segurança Social diz estar a analisar a situação.

[Notícia atualizada às 08h35 de 1 de setembro de 2025 para acrescentar resposta do Ministério da Segurança Social]