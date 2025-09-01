Menu
  Noticiário das 11h
  01 set, 2025
Governo analisa corte nos apoios a cuidadores informais ou por deficiência

01 set, 2025 - 09:12 • Ana Fernandes Silva

O Movimento Cidadão Diferente denuncia que tem recebido inúmeras queixas por perdas no abono de família. Cuidadores estão a "perder os benefícios por estarem a subir de escalão de IRS".

O Ministério da Segurança Social está a analisar o eventual corte nos apoios sociais de beneficiários de subsídios de cuidadores informais ou por deficiência.

Contactado pela Renascença, o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho revela estar a contactar os serviços. Em causa estará o facto de a Segurança Social incluir como rendimentos as prestações sociais por deficiência, por dependência e as prestações sociais por encargos - sem que tenha havido qualquer alteração à lei.

Em declarações à Renascença, o coordenador do Movimento Cidadão Diferente dá conta de que "as pessoas estão a aperceber-se que estão a perder os benefícios por estarem a subir em termos de escalão de IRS". Uma situação que leva a que vários cuidadores informais tenham visto os seus escalões do abono de família alterados para níveis menos favoráveis.

Miguel Azevedo denuncia que "muitos ficaram sem o abono de família, porque automaticamente a família passou de escalão". "Outros tiveram que pagar IRS, porque ao rendimento da família acumulou estas prestações", assegura.

Em sentido contrário, fonte do Ministério das Finanças garantiu ao Jornal de Notícias que os subsídios não estão sujeito a IRS. Perante esta resposta, o Movimento Cidadão Diferente sublinha que "é preciso repor e corrigir as pessoas que estão nesta situação".

