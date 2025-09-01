Há escolas a pedir aos professores para racionar papel higiénico

O movimento Missão Escola Pública (MEP) antecipa que o novo ano letivo vai arrancar com mais alunos sem professores, face a setembro do ano passado, e que nem o novo concurso extraordinário para vincular docentes vai atenuar o problema. Outro problema é a falta de verba para as escolas consertarem equipamentos e até para o papel higiénico.

Pelas contas feitas pela MEP, se as aulas começassem hoje, cerca de 400 mil alunos não teriam todos os professores.

À Renascença, Cristina Mota, a porta-voz do movimento, destaca que os três mil horários sem professor, que foram revelados pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), “correspondem a cerca de 400 mil alunos que não terão professor, pelos menos, a uma disciplina no início deste ano letivo”.

Cristina Mota salienta que as contas “estão a ser feitas por baixo” e lembra que no ano passado, “depois de terem saído as listas de mobilidade interna e de contratação inicial, ficaram por atribuir 164 horários, enquanto este ano há três mil horários”.

Para Cristina Mota, o concurso extraordinário anunciado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, para este mês, não vai resolver o problema.

Esta responsável da MEP recorda que no concurso extraordinário do ano passado, só 265 dos 1.600 professores que aceitaram a colocação se estrearam no ensino.

Na altura tinham sido abertas 2.308 vagas e “o que aconteceu foi que os professores apenas mudaram o seu vínculo de contratado, para professor vinculado”, destaca Cristina Mota, que acredita que “a esmagadora maioria” dos 1.800 horários que vão ser agora disponibilizados “vão ficar sem candidato para ser atribuída a vaga”.

Falta de dinheiro, leva escolas a pedir para racionar papel higiénico

A porta-voz da MEP refere que têm sido anunciados milhões de euros atribuídos às escolas, no entanto, “são direcionados para questões concretas e muitas delas nem sequer são executadas”.

Cristina Mota explica que “se uma escola tem um determinado valor direcionado, por exemplo, para um curso profissional não poderá recorrer a esse dinheiro para dar resposta a questões do dia-a-dia”.

Ao movimento têm chegado situações de equipamentos que “não podem ser consertados por falta de dinheiro”.

Esta dirigente da Missão Escola Pública fala em “exaustores que estão há um ano sem serem consertados, porque não existe verba para tal”, assim como aparelhos de ar-condicionado.

Cristina Mota diz que chegam ao movimento questões que “são ridículas, como por exemplo, direções escolares que enviam e-mails para que os professores racionem o papel higiénico utilizado durante o dia, pois só poderão colocar um rolo na casa de banho dos professores”.

À Renascença, a porta-voz da MEP diz que estas “situações precisavam de uma resposta tendo em conta as verbas que fazem notícia, e que são destinadas, supostamente, às escolas”.