Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem em prisão preventiva por suspeitas de homicídio em Alenquer

01 set, 2025 - 16:17 • Lusa

O suspeito de nacionalidade estrangeira foi extraditado para Portugal em agosto. Corpo de mulher foi encontrado a 8 de abril.

A+ / A-

Um homem suspeito de homicídio em Alenquer e detido na República Checa em abril foi extraditado para Portugal e aguarda julgamento em prisão preventiva, depois de ter sido presente a tribunal, informou esta segunda-feira fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em agosto, o suspeito foi extraditado para Portugal e presente a primeiro interrogatório judicial, encontrando-se a aguardar julgamento em prisão preventiva, afirmou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O homem, de nacionalidade estrangeira, é suspeito do homicídio de uma mulher, também estrangeira, no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa.

O corpo da vítima foi encontrado a 8 de abril, próximo da Estrada Nacional 1, nas Marés, localidade do concelho de Alenquer, não tendo sido identificado na altura.

"Após os resultados da autópsia revelarem que a vítima teria sido sufocada até à morte com recurso a força física, foi possível apurar uma relação entre a vítima e o suspeito", divulgou a PJ na altura em comunicado.

Segundo a PJ, "o agressor, de 58 anos, e a vítima, de 46, tinham entrado em território nacional durante o ano de 2024 e mantinham uma vida precária e itinerante".

No âmbito da investigação, a PJ veio a concluir que o suspeito teria fugido para a República Checa, o que levou à emissão do respetivo mandado de detenção europeu pelo Ministério Público.

A localização e detenção do suspeito, feita em colaboração com as autoridades policiais checas, foram anunciadas duas semanas depois do aparecimento do corpo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda