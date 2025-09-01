Homem em prisão preventiva por suspeitas de homicídio em Alenquer

Um homem suspeito de homicídio em Alenquer e detido na República Checa em abril foi extraditado para Portugal e aguarda julgamento em prisão preventiva, depois de ter sido presente a tribunal, informou esta segunda-feira fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em agosto, o suspeito foi extraditado para Portugal e presente a primeiro interrogatório judicial, encontrando-se a aguardar julgamento em prisão preventiva, afirmou à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O homem, de nacionalidade estrangeira, é suspeito do homicídio de uma mulher, também estrangeira, no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa.

O corpo da vítima foi encontrado a 8 de abril, próximo da Estrada Nacional 1, nas Marés, localidade do concelho de Alenquer, não tendo sido identificado na altura.

"Após os resultados da autópsia revelarem que a vítima teria sido sufocada até à morte com recurso a força física, foi possível apurar uma relação entre a vítima e o suspeito", divulgou a PJ na altura em comunicado.

Segundo a PJ, "o agressor, de 58 anos, e a vítima, de 46, tinham entrado em território nacional durante o ano de 2024 e mantinham uma vida precária e itinerante".

No âmbito da investigação, a PJ veio a concluir que o suspeito teria fugido para a República Checa, o que levou à emissão do respetivo mandado de detenção europeu pelo Ministério Público.

A localização e detenção do suspeito, feita em colaboração com as autoridades policiais checas, foram anunciadas duas semanas depois do aparecimento do corpo.