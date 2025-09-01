Menu
Ministério Público abre inquérito a morte de forcado colhido por touro no Campo Pequeno

01 set, 2025 - 12:39 • Lusa

O forcado Manuel Trindade, dos Amadores de São Manços, distrito de Évora, embateu com violência nas tábuas da praça do Campo Pequeno quando efetuava uma pega a um touro da ganadaria Vinhas na noite de 22 de agosto.

A+ / A-

O Ministério Público abriu um inquérito à morte do forcado de 22 anos que foi colhido por um touro na praça do Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 de agosto.

Em resposta escrita enviada hoje à Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou "a instauração de inquérito com vista a apurar as causas da morte, tendo o Ministério Público determinado a realização de autópsia".

O jovem de 22 anos ainda foi socorrido no local, tendo sido depois transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde morreu no início da manhã do dia 23 de agosto.

O jovem de 22 anos ainda foi socorrido no local, tendo sido depois transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde morreu no início da manhã do dia 23 de agosto.

Depois da morte do forcado, o PAN enviou uma carta aberta ao Governo a pedir a suspensão dos espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno, em Lisboa, e entregou uma proposta no parlamento para impedir a entrada de menores de idade em touradas.

