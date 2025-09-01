Municípios reclamam mais autonomia na prevenção de incêndios

A caminho da discussão sobre o próximo Orçamento do Estado, o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defende mais autonomia às autarquias no combate aos incêndios e lamenta que, neste momento, os autarcas não tenham poderes de comando das operações. "As câmaras municipais devem ser um participante, uma entidade participante muito mais relevante do que são hoje", defende José Ribau Esteves, vice-presidente da ANMP, em entrevista à Renascença.

"Os presidentes de câmara são presidentes dos Serviços Municipais de Proteção Civil, mas não mandam em coisa nenhuma quando estamos a falar de questões operacionais", lamenta o vice-presidente, que diz que "há uma presidência formal", mas que, "em termos de comando, de capacidade de comandar operacionalmente, é um rigoroso zero".

"Entendo que os municípios devem ter um papel bem mais importante do que têm hoje mas, num quadro de cooperação institucional com os bombeiros e com a ANEPC, com uma cadeia de comando claramente definida para que não aconteça tantas disfunções que vão acontecendo incêndio após incêndio", diz Ribau Esteves, que acrescenta que é necessário "pôr em ordem clara quem manda em quem, como é que é a hierarquia de comando, que é sempre mais delicada quando há várias entidades a participar neste processo".

Ribau Esteves diz que a ANMP "tem vindo a apresentar aos sucessivos governos propostas muito concretas sobre aquilo que entende ser a necessidade de reformular a estrutura institucional e operacional de combate aos incêndios", e admite erros na governação como "aquilo que o governo do António Costa fez de colocar uma cooperação de bombeiros na GNR e outra no ICNF".

"Nós somos Estado", relembra o vice-presidente, que defende que é necessário melhorar "o quadro financeiro na estrutura dos orçamentos nos campos municipais e na ANEPC", mas também "no mecanismo de financiamento dos bombeiros das associações privadas, em Portugal normalmente conhecidos por bombeiros voluntários".

Apesar de defender uma maior autonomia dos municípios, Ribau Esteves sublinha que "nem sempre as competências são dos municípios". O autarca deixa a nota de que há uma prática comum de se discutir "as matérias mais relevantes para governação do país na ambiência do Orçamento de Estado". Para ele, a questão dos incêndios merece uma discussão mais alargada. "Os interesses dos cidadãos, a defesa dos bens e das pessoas", assim como a necessidade de "combater e criminalizar os criminosos e dissuadir as pessoas para que cometam o crime de fogo posto" são temas que não são "uma questão orçamental".

"O problema base não reside em termos mais ou menos de dotação do orçamento do Estado. Essa também é uma matéria importante, claro que sim, mas essa não é, nesta fase, nem em fase nenhuma, matéria central", acrescenta Ribau Esteves.