Operação Verão Seguro 2025 da PSP faz 53 detenções nas estradas no último dia de agosto

01 set, 2025 - 13:15 • Lusa

No último dia de férias de parte dos portugueses, a PSP registou ainda 121 acidentes nas estradas, dos quais resultaram 43 feridos -- dois graves e 41 ligeiros -- mas nenhuma vítima mortal.

A PSP deteve no domingo 53 pessoas por crimes rodoviários, 40 das quais por embriaguez e 13 por falta de habilitação legal para conduzir, numa operação nacional de prevenção e fiscalização rodoviária no fim de férias.

No âmbito da Operação Verão Seguro 2025, a PSP passou ainda 335 multas por contraordenações como falta de inspeção obrigatória do veículo (40); falta de seguro de responsabilidade civil (18); condução sob influência do álcool (nove); uso de telemóvel ao volante (oito); e não utilização de cinto de segurança (três), entre outras, adiantou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado divulgado esta segunda-feira.

No último dia de férias de parte dos portugueses, a PSP registou ainda 121 acidentes nas estradas, dos quais resultaram 43 feridos -- dois graves e 41 ligeiros -- mas nenhuma vítima mortal.

"Na prossecução das suas competências de prevenção e fiscalização no contexto da segurança rodoviária, a PSP tem-se preocupado especialmente com as infrações rodoviárias e com os comportamentos que causam distração nos condutores, uma vez que estes fatores potenciam a sinistralidade com impacto direto no sentimento de (in)segurança dos condutores e demais utentes dos principais eixos rodoviários", refere a PSP em comunicado.

