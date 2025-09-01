Pelo menos 30 estudantes guineenses foram libertados do aeroporto de Lisboa

Pelo menos 30 dos 41 estudantes guineenses que estavam detidos no aeroporto de Lisboa foram libertados, anunciou esta segunda-feira, a Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa (AEGBL) na sua página no Facebook.

"Mais de 30 estudantes dos 41 que se encontravam retidos no aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, desde sexta-feira, já estão em liberdade", referiu a associação no comunicado.

A associação frisou ainda que permanece no local a "acompanhar a liberdade de todos, que está a decorrer" e que dará mais informações em breve.

Um dirigente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa reiterou hoje, numa manifestação no aeroporto, que são 41 os jovens ali retidos, sendo que a PSP refere 34, e que ainda não tiveram qualquer apoio consular de Bissau.

Questionado sobre a discrepância de números avançados pela Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa (AEGBL) e os dados oficiais comunicados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), João Domingos da Cunha, coordenador do departamento de Política Educativa da AEGBL, reiterou aos jornalistas que "são 41 estudantes parados no aeroporto de Lisboa" e que também tiveram acesso ao comunicado da polícia portuguesa. .

Domingos da Cunha frisou que ainda não foram contactados pela Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal, mas que ouviram o ministro dos Negócios Estrangeiros de Bissau, Carlos Pinto Pereira, referir 25 estudantes, um número que também refuta, afirmando que a associação de estudantes está no local (aeroporto de Lisboa) e em contacto com os jovens que ficaram retidos por não terem na sua posse um documento que justificasse os seus meios de subsistência, documento esse, frisou, que não lhes foi pedido na Guiné-Bissau.