PJ detém suspeito de violação de mulher que dormia ao lado do filho de 4 anos

01 set, 2025 - 14:01 • Olímpia Mairos

O homem será agora presente ao Tribunal de Loures para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas como adequadas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 42 anos, suspeito de violar uma mulher de 27 anos, “incapaz de resistência”, no concelho de Odivelas.

Em comunicado, a PJ indica que o crime terá ocorrido no domingo, na casa de um amigo do suspeito.

“O suspeito reside no estrangeiro e encontrava-se a passar férias em Portugal, em casa de um amigo, que terá convidado um grupo de amigas a ir até lá. Neste grupo, incluía-se a vítima, que se fez acompanhar pelo filho de quatro anos”, lê-se na nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, a criança acabou por adormecer e o dono da casa convidou-os a pernoitar no seu quarto e saiu.

“O suspeito, mesmo com a criança deitada junto à mãe, aproveitando-se da circunstância de estarem a dormir, praticou cópula, tendo a vítima acordado e saído dali com o filho”, acrescenta a PJ.

A mulher, também cidadã estrangeira, apresentou queixa na PSP. O caso foi, entretanto, transferido para a PJ, que procedeu à detenção do homem.

O suspeito será presente ao Tribunal de Loures para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

