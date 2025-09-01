Prisão preventiva para suspeito de atear fogo em bar de Cascais

Ficou em prisão preventiva o homem de 51 anos que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de um crime de incêndio ocorrido no passado dia 26 de agosto, na esplanada de um bar em Cascais.

Em comunicado, a PJ esclarece que se trata de um cidadão estrangeiro que “terá agido motivado por um sentimento de vingança contra funcionários e proprietário do estabelecimento, tendo como fim a destruição daquele espaço”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda segundo a polícia de investigação criminal, o incêndio deflagrou no mobiliário da esplanada, que ficou destruído, e provocou também a combustão parcial da pintura da porta, a quebra de vidros das janelas do estabelecimento e danos no equipamento de outro estabelecimento.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.