  • Noticiário das 15h
  • 01 set, 2025
Ensino Superior

Professor catedrático do Técnico denunciado por assédio laboral

01 set, 2025 - 14:41 • Redação

A queixa foi apresentada em fevereiro ao presidente da universidade por oito docentes e está em fase de inquérito.

Um professor catedrático do curso de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico (IST) foi acusado de assédio moral e laboral por um grupo de oito docentes da universidade.

Segundo avança o jornal Público, esta segunda-feira, os oito docentes, que trabalham no mesmo departamento, apontam numa carta dirigida em fevereiro ao presidente do IST, Rogério Colaço, para um comportamento sistemático nos últimos 25 anos.

A denúncia apresentada encontra-se em fase de inquérito, depois de Rogério Colaço ter aberto um processo disciplinar ao docente.

Todos os professores envolvidos têm, pelo menos, 20 anos de carreira e auscultaram colegas como Manuel Heitor, catedrático do instituto e antigo ministro da Ciência.

Em declarações ao Público, Heitor confessa saber de certos "problemas éticos" na escola. Alega ainda que o professor sobre quem recai a denúncia, que é o único catedrático do IST na sua área, impedia a progressão de carreira dos 22 colegas de departamento, já que, explica, é algo que "depende de pareceres dos professores mais seniores".

Na carta, os queixosos também reclamam a aprovação de sabáticas, controlo para prosseguir com projetos de investigação e descrédito profissional.

Como não se trata de um crime público, assédio laboral e moral só pode avançar como processo-crime após queixa.

