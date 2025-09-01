Professores denunciam irregularidades nas candidaturas a escolas portuguesas no estrangeiros

Os professores que se candidataram às Escolas Portuguesas no Estrangeiro denunciam falhas e ilegalidades no processo de recrutamento. O grupo de docentes pede, artavés de uma petição pública, a anulação do concurso de acesso por um clima de falta de "transparência e justiça", como conta à Renascença Carlos Ferreira, um dos docentes lesados.

Os professores identificaram um total de "30 irregularidades" que afetam "diretamente os professores e comprometem a qualidade do ensino nas comunidades portuguesas no estrangeiro", como refere Ferreira, que denuncia "exclusões indevidas por documentos que não estavam previstos no aviso de abertura, erros de cálculo nas classificações e regras que mudaram no meio do concurso".

Ambiguidade nas instruções de candidatura e falta de comunicação com os docentes durante o processo são também algumas irregularidades apontadas pelos docentes: "Somos excluídos e não sabemos bem porquê, porque até na lista de exclusão não são claros, citam um decreto-lei, simplesmente não dizem qual o documento em falta. Excluíram alguns, outros tiveram classificações erradas nas listas ordenadas", indica o porta-voz do grupo de professores, que apontam que alguns docentes foram excluídos sem audiência prévia, mesmo tendo sido aprovados em listas provisórias.

"É uma falta de respeito total pelos professores que dedicam a sua vida à promoção da língua e cultura portuguesas. Aqui não está apenas em causa um concurso mal conduzido, está em causa o respeito pelos direitos fundamentais e pela igualdade de oportunidades, pela dignidade da profissão docente", aponta Carlos Ferreira.

Numa tentativa de compreender a situação, o grupo de professores apresentou-se na sede da Direção Geral da Administração Escolar, mas conta que o organismo não assumiu responsabilidade: "Esperávamos que a DGAE agisse de imediato, que o Ministério da Educação assumisse as suas responsabilidades, e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de quem dependem estas escolas, tivesse uma palavra clara. Mas o que temos visto até agora é inação, silêncio", lamenta o docente.

Relativamente à anulação do concurso, o professor admite que se acontecer, pode "comprometer o início do ano letivo", mas reflete que "para começarmos algo, às vezes tem de se parar para iniciar novamente, para que as coisas sejam corretas. Se não fizermos nada agora, no próximo ano e seguintes continuará tudo igual", remata Ferreira.



O porta-voz do grupo informal de docentes conta que muitos "têm medo de represálias" com as denúncias ao concurso para as Escolas Portuguesas no Estrangeiro, mas que "somos nós, os professores, que queremos levar esta luta aos tribunais, não por gosto mas por necessidade".