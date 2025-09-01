Recebidos 83 pedidos de compensação financeira por abusos sexuais na Igreja

O grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, recebeu, no total, 83 pedidos de compensação financeira, anunciou esta segunda-feira a organização.

"Até ao momento, foram recebidos 83 pedidos de compensação financeira e foram constituídas, como previstas, comissões de instrução que avaliaram até ao momento, 68 pessoas", afirmou a coordenadora do grupo Vita à Lusa.

Esta diferença deve-se a casos em que as pessoas deixaram de responder, não compareceram às entrevistas agendadas, situações em que não houve violência sexual ou com suspeitos de "fora do contexto da Igreja Católica", explicou Rute Agulhas.

"No contexto da Igreja, portanto, por avaliar, estão apenas sete pessoas que requereram esta compensação financeira mais recentemente e que cujas entrevistas são agendadas agora durante o mês de setembro", adiantou a dirigente do grupo Vita, considerando que o trabalho está praticamente concluído.

"O grupo Vita assumiu efetivamente este compromisso de concluir a maior parte dos pareceres até ao final do mês de agosto, de maneira a que fosse possível avançar um segundo grupo de trabalho, a chamada comissão de fixação das compensações" por parte da CEP.

"Agora que temos um número maior de pessoas ouvidas, de forma muito global e muito generalizada, têm-nos dado um "feedback" positivo destas entrevistas", salientou.

A "esmagadora maioria das pessoas verbaliza, junto das comissões de instrução que se sentiram escutadas, validadas e que foi um momento importante e não um momento de revitimização", disse Rute Agulhas.

A maioria quer que a discussão das indemnizações seja avaliada "caso a caso" e não num pacote global e, "assim que o segundo grupo de trabalho esteja formado e identificado, estamos em condições de enviar estes pareceres que já estão feitos".

Esse grupo de trabalho, a designar pela CEP, irá incluir duas pessoas do grupo Vita, que termina agora as funções.

"Eu faço um balanço positivo, tendo em conta que, à medida que o tempo foi passando, mais pessoas vieram ter connosco solicitando esta possível compensação financeira", mas principalmente "para serem ouvidas", referiu.

"Na maior parte das pessoas, de facto, não é no dinheiro que está focada, como às vezes se possa pensar", mas em serem "escutadas pela Igreja".

"Há muitas pessoas que afirmam que não vão ficar com o dinheiro se o receberem. Que vão doá-lo, dar aos netos ou oferecer aos bombeiros ou, por exemplo, a uma entidade de apoio a crianças ou a jovens", explicou Rute Agulhas.

A "motivação que não é puramente centrada no dinheiro, que é uma compensação que é simbólica e um sinal do esforço da Igreja em compensar de alguma forma pelos danos sofridos", acrescentou.

A maior parte das vítimas ouvidas "deixou de ter fé na igreja dos homens e continuam a acreditar muitas vezes em Deus e na fé católica, mas de uma forma diferente", salientou Rute Agulhas, que elogiou a abertura da hierarquia em avançar com estas entrevistas e prever indemnizações.

Em paralelo, "tivemos muitas situações de pessoas que não foram abusadas apenas no contexto da Igreja, mas também abusadas no contexto familiar, no contexto da escola, no contexto do desporto e têm relatado essas situações também junto das comissões de instrução", disse a dirigente do grupo.

"Muitas vezes a reflexão que estas pessoas fazem é de que foram abusadas em diferentes contextos e é da Igreja apenas que estão a sentir aqui algum acolhimento", salientou.

A CEP e a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) aprovaram por unanimidade a atribuição de compensações financeiras às vítimas de violência sexual, sejam crianças ou adultos vulneráveis, no contexto da Igreja Católica em Portugal, complementando dessa forma o trabalho de prevenção que tem vindo a ser desenvolvido, quer pelo grupo Vita, quer pelas Comissões Diocesanas e pelos Institutos Religiosos e Sociedades de Vida Apostólica.

Em paralelo, o grupo Vita refere, em comunicado, que "continua a desenvolver o seu trabalho, reforçando parcerias e canais de comunicação, numa lógica de trabalho em rede, contribuindo para a construção de conhecimento e também para a consolidação de boas práticas, promotoras de uma Igreja mais segura, acolhedora e humanista".

Neste quadro, o grupo já promoveu "ações de formação e capacitação das diversas estruturas da Igreja", tendo sido abrangidas mais de 3.800 pessoas.

"Dois programas de prevenção primária da violência sexual estão em fase de conclusão e serão apresentados publicamente no dia 30 de setembro, em Lisboa: 1) "Programa Girassol", destinado a crianças dos 6 aos 9 anos de idade, e 2) "Lighthouse Game", um jogo digital para crianças dos 10 aos 14 anos de idade", refere ainda o grupo.

Em paralelo, a estrutura da Igreja Católica está a organizar o congresso "Da Reflexão à Ação: O Papel da Igreja Católica na Prevenção e Resposta à Violência Sexual", a realizar em Fátima, a 27 de novembro.

"Este congresso tem como objetivo refletir sobre o caminho já percorrido, consolidar práticas de prevenção e intervenção, e projetar estratégias futuras no combate aos crimes sexuais no contexto da Igreja", refere a organização.