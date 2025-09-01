Menu
Educação

Secretário de Estado vai liderar nova agência para a Gestão do Sistema Educativo

01 set, 2025 - 18:27 • Diogo Camilo

Agência vai concentrar numa única entidade a gestão de recursos humanos, financeiros e administrativos.

A+ / A-

O secretário-geral da Educação e Ciência vai ser o novo diretor da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), liderando um conselho diretivo que será composto integralmente por atuais dirigentes dos serviços do Ministério da Educação.

Em despacho, o ministro Fernando Alexandre escolhe Raúl Capaz Coelho como o líder da nova agência, que concentra numa única entidade a gestão de recursos humanos, financeiros e administrativos.

"O Conselho Diretivo da AGSE é, assim, integralmente constituído por atuais dirigente de serviços do MECI e, por isso, profundos conhecedores do sistema educativo, das suas fragilidades e das soluções para o seu bom funcionamento. O conhecimento e experiência dos cinco dirigentes permitem ainda assegurar uma transição suave e tranquila, garantindo a continuidade de todos os processos, nas vésperas do arranque de mais um ano letivo", refere o Ministério da Educação.

Raúl Capaz Coelho liderou desde 2012 a Secretaria-Geral da Educação e Ciência, uma das estruturas extintas pela reforma do ministério, e entre 1997 e 2011 desempenhou o cargo de secretário-geral do Ministério da Ciência dos vários governos constitucionais.

O até agora secretário de Estado é doutorando em Direito, com especialização em Ciências Jurídico-Políticas, pela Universidade Autónoma de Lisboa, e há mais de 30 anos que desempenha funções em gabinetes do Governo, tendo passado também pela Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura entre 1993 e 1996.

