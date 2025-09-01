Menu
Saúde

Urgência do Hospital de Loures encerrada devido a problemas informáticos

01 set, 2025 - 16:28 • Anabela Góis , Diogo Camilo

Doentes estão a ser transportados para outros hospitais, incluindo o Hospital Santa Maria, em Lisboa.

O serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrado desde as 10 horas da manhã desta segunda-feira devido a problemas informáticos, avançou a RTP e confirmou a Renascença junto de fonte do hospital.

Segundo o canal televisivo, os doentes estão a ser transportados para outros hospitais, sobretudo o Hospital Santa Maria, em Lisboa. Contactado pela Renascença, o Hospital de Santa Maria não confirma a transferência de doentes.

Em resposta à Renascença, o Hospital Beatriz Ângelo fala numa "falha de um equipamento informático e consequente dificuldade na consulta de processos clínicos", tendo sido ativado o plano de contingência, que levou ao "adiamento de consultas programadas".

"Dada a persistência da situação, e não tendo sido até ao momento possível resolvê-la na totalidade, foi necessário adiar também as cirurgias programadas para a manhã do dia de amanhã, mantendo-se as que surgirem em situação de urgência", acrescenta o hospital.

O Beatriz Ângelo refere ainda que foi solicitado ao CODU - Centro de Orientação de Doentes Urgentes - do INEM o desvio de doentes não críticos para outras unidades hospitalares.

O hospital refere também que a atividade com doentes críticos e internados e nos serviços de urgência Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia está "assegurada". "Toda e atividade não realizada, por este motivo, será reagendada em vagas prioritárias, assim que possível", conclui o hospital.

[notícia atualizada às 17h40 com mais informação]
Tópicos
