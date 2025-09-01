Urgência do Hospital de Loures encerrada devido a problemas informáticos

01 set, 2025 - 16:28 • Anabela Góis , Diogo Camilo
O serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrado desde as 10 horas da manhã desta segunda-feira devido a problemas informáticos, avançou a RTP e confirmou a Renascença junto de fonte do hospital.
Segundo o canal televisivo, os doentes estão a ser transportados para outros hospitais, sobretudo o Hospital Santa Maria, em Lisboa. Contactado pela Renascença, o Hospital de Santa Maria não confirma a transferência de doentes.
[em atualização]