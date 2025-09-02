Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Emergência médica

Ambulância VMER parada 480 horas por falta de médico: autarca de Portalegre exige soluções

02 set, 2025 - 01:12 • Anabela Góis , com redação

Duas pessoas morreram num curto espaço de tempo. “Pode não ter sido por falta de socorro, mas fica a dúvida, fica o grande medo de não estarmos a prestar o socorro às pessoas", afirma Fermelinda Carvalho.

A+ / A-

A presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, exige a total operacionalidade da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo.

Em declarações à Renascença, a autarca explica que falou esta segunda-feira com o presidente do conselho de administração do Hospital de Portalegre.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A reivindicação foi deixada na véspera de uma reunião entre o presidente do conselho de administração do Hospital de Portalegre e o INEM para tentar resolver o problema da VMER.

Desde o início do ano, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação esteve parada 480 horas por falta de médicos. Fermelinda Carvalho diz que é inaceitável.

“Em termos médios, 10% do tempo tem estado inoperacional e eu acho que isso não pode acontecer. Tem acontecido porque as regras dizem que a ambulância VMER, para funcionar, tem que ter enfermeiros e médico e, em alguns momentos, tem sido difícil recrutar médicos para a ambulância”, afirma a presidente da Câmara de Portalegre.

Fermelinda Carvalho sublinha que duas pessoas morreram num curto espaço de tempo, com a VMER inoperacional.

“Pode não ter sido por falta de socorro, mas fica a dúvida, fica o grande medo de não estarmos a prestar o socorro às pessoas. Temos que fazer todos os esforços para que a VMER esteja a funcionar 100% do tempo”, sublinha.

A autarca diz à Renascença que a administração da ULS tem algumas sugestões, que vai apresentar na reunião desta terça-feira como INEM.

Vai ser proposta uma ambulância com Suporte Imediato de Vida (SIV) em Portalegre, “só com enfermeiros”, e vai ser pedida autorização para a VMER funcionar só com enfermeiros, quando faltar o médico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda