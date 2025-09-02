Apenas um dos estudantes guineenses retidos no Aeroporto de Lisboa vai ser repatriado

Apenas um dos estudantes guineenses que estavam retidos no Aeroporto de Lisboa foi impedido de entrar em território nacional. A informação foi confirmada esta terça-feira pela PSP que, em comunicado, adianta que "foi autorizada a entrada em território nacional de todos os cidadãos", com a exceção "de um caso específico", em que "não estavam reunidos os pressupostos legais necessários". O jovem será, agora, repatriado, enquanto os restantes foram autorizados a entrar no país.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que a "análise dos processos relativos ao grupo de cidadãos estrangeiros", cuja "entrada em território nacional havia sido inicialmente recusada" no Aeroporto Humberto Delgado, se encontra "concluída". Na sequência disso, é dito que foi possível "confirmar que os cidadãos em causa se encontram inscritos em instituições de ensino superior portuguesas", garantindo a PSP que só teve acesso a essa informação "depois dos pedidos de reapreciação".

"Considerando a verificação dos requisitos exigidos pela legislação em vigor, a decisão de recusa de entrada foi revogada em todos os casos em que se confirmou o cumprimento integral das condições aplicáveis", reza o comunicado.

Esta manhã, a Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa já tinha adiantando que pelo menos 30 dos 41 estudantes guineenses que estavam detidos no aeroporto tinham sido libertados. A notícia tinha sido dada após uma manifestação no local pela libertação dos jovens. Em causa estaria, adiantou João Domingos da Cunha, coordenador do departamento de Política Educativa da associação, que os jovens ficaram retidos por não terem na sua posse um documento que justificasse os seus meios de subsistência, documento esse, frisou, que não lhes foi pedido na Guiné-Bissau.

Os cidadãos obtiveram o visto de estudante ainda na Guiné-Bissau e pelos serviços consulares de Portugal, mas quando chegaram a Lisboa, no controlo fronteiriço, foi-lhes solicitada a apresentação de mais documentos.

Entre os documentos solicitados constava a inscrição no ensino superior português, motivo que estes guineenses apresentaram para irem para Portugal.

As listas publicadas pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), com o nome dos visados, demonstraram que estes estavam inscritos no ensino superior de Portugal, assegurando assim a entrada no país.

