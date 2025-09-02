Bebé que morreu em Idanha-a-Nova foi socorrido no centro de saúde, garantem bombeiros

“Quando a VMER chegou já não havia nada a fazer. A criança entrou em paragem cardiorrespiratória e foi impossível reverter a situação. O óbito foi declarado no local”, relata o comandante dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova.

Os bombeiros ajudaram a realizar manobras de suporte básico de vida até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco.

“Ao chegarem ao local, os bombeiros entraram no centro de saúde e estava uma criança de 11 meses já a ser assistida pelo médico e pelo enfermeiro do centro de saúde”, garante o comandante João Costa.

Os bombeiros foram acionados pelas 19h06, de 22 de agosto, para o caso de um bebé em dificuldades.

Um bebé que morreu no mês passado em Idanha-a-Nova foi assistido pela equipa médica no centro de saúde local, ao contrário do que alega a família, disse à Renascença o comandante dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova, João Costa.

Morte de bebé está a ser investigada pela Unidade (...)

A notícia foi avançada, inicialmente, pelo canal Record Europa, segundo o qual a mãe da criança alega que o atendimento foi recusado porque a unidade de saúde estaria perto da hora de encerrar.

Em declarações à Renascença, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova contraria esta versão: “a criança não estava à porta do centro de saúde quando os bombeiros chegaram. Estava dentro do centro de saúde a ser assistida pela equipa médica do centro de saúde.”

De acordo com o que foi noticiado, os sintomas iniciais eram vómitos e algum desconforto, mas sem febre.

A família dirigiu-se ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, de onde foi encaminhada para a Urgência Pediátrica do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

Após a alta clínica e a prescrição de medicamentos, a família regressou a casa, mas o estado de saúde da criança terá piorado e foi então que voltaram a procurar ajuda no centro de saúde.

Segundo o Diário de Notícias desta terça-feira, o Ministério Público de Castelo Branco está a investigar a morte.



A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, lamenta "profundamente" a morte do bebé de 11 meses e disse aos jornalistas estar a aguardar o resultado dos vários inquéritos em curso.