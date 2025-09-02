Menu
Renascença
"Cheguei à meia-noite": ​novo balcão da nacionalidade em Lisboa, as mesmas filas

02 set, 2025 - 16:49 • João Maldonado , com redação

O balcão do IRN no Parque das Nações substitui dois espaços que funcionavam em Lisboa, concentrando todo o atendimento presencial, mas ao segundo dia de funcionamento já se fazem ouvir críticas.

Novo balcão da nacionalidade, as mesmas filas
Ouça a reportagem de João Maldonado

Foi com filas que o novo balcão da nacionalidade do Parque das Nações, em Lisboa, voltou a abrir esta terça-feira.

O tempo de cada atendimento rondava esta manhã os 15 minutos. Houve quem passasse a noite à porta para garantir um lugar.

Eram 9h00 quando as portas do novo balcão da nacionalidade do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), mas muitos já esperavam há longas horas.

Um dos utentes disse à Renascença que foi o segundo a chegar, “mais ou menos à meia-noite”, para conseguir ser atendido. Veio com várias horas de antecedência “para garantir a fila, porque está muita gente”.

Quem foi chegando, pela madrugada, foi-se organizando numa lista em papel para saber em que lugar estava e para garantir que ninguém passaria à frente na hora de tirar uma senha.

“Vim aqui com o meu filho para ele arranjar a nacionalidade portuguesa. Havia um homem que tinha uma lista de números. Chegámos às 6h00 da manhã”, conta outro utente à Renascença.

O Instituto dos Registos e do Notariado acredita que o novo espaço vai dar resposta a todos os pedidos, sejam agendados ou de quem decida aparecer espontaneamente.

O balcão substitui dois espaços que funcionavam em Lisboa, concentrando todo o atendimento presencial, mas ao segundo dia de funcionamento já se fazem ouvir críticas.

“Sou o número 49. Fui a dois IRNs por conta de consertar esse meu problema, era um a menos que estaria aqui. E então vejo uma falha grande de sistema nesse sentido”, lamenta um utente, à Renascença.

Outro homem disse que chegou às 5h00 da manhã, mas duvida que consiga ser atendido esta terça-feira. “Não é por causa da multidão de gente, é por causa da organização”, atirou.

O novo Balcão da Nacionalidade, no Parque das Nações, funciona até às 19h00. É aconselhado que, sendo possível, sejam evitadas deslocações: enviando os documentos por correio.

