Chuva fraca no Norte e Centro com pequena subida da temperatura

As previsões da meteorologia apontam para períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, e céu pouco nublado na região Sul. O vento deve soprar do quadrante oeste.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima em todo o país.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 7º C, na Guarda, e os 17ºC, em Faro, e as máximas entre os 21ºC, em Braga e na Guarda, e os 30ºC, em Évora.

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro, encontram-se esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo, Branco, Guarda e Bragança encontram-se em perigo muito elevado de incêndio.