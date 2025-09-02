Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chuva fraca no Norte e Centro com pequena subida da temperatura

02 set, 2025 - 07:12 • Olímpia Mairos

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro, encontram-se esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural.

A+ / A-

As previsões da meteorologia apontam para períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, e céu pouco nublado na região Sul. O vento deve soprar do quadrante oeste.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima em todo o país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 7º C, na Guarda, e os 17ºC, em Faro, e as máximas entre os 21ºC, em Braga e na Guarda, e os 30ºC, em Évora.

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, no distrito de Faro, encontram-se esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural.

Vários concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo, Branco, Guarda e Bragança encontram-se em perigo muito elevado de incêndio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda