Detido suspeito de violar e abusar de menores institucionalizadas no Grande Porto

02 set, 2025 - 13:36 • Olímpia Mairos

O homem, de 39 anos, ter-se-á aproveitado do estado de inconsciência de uma das vítimas pelo efeito do consumo de drogas para levar a cabo atos sexuais.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, um homem, de 39 anos, suspeito de violar e abusar de duas jovens menores, de 16 anos, que se encontravam institucionalizadas no Grande Porto.

“Na sequência de fugas das instituições em que se encontram acolhidas, no Grande Porto, conheceram o suspeito num local de lazer associado ao tráfico e consumo de estupefacientes”, indica a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nota acrescenta que o suspeito “dispôs-se a fornecer às menores produto estupefaciente e acolhimento em casas devolutas, ocupadas por sem abrigo”.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, “nestes locais, aproveitou-se do estado de inconsciência de uma das vítimas pelo efeito do consumo de drogas para levar a cabo atos sexuais de relevo, tendo, noutra ocasião, através do mesmo modus operandi, constrangido a outra menor a práticas sexuais não desejadas”.

O detido, cidadão estrangeiro, sem ocupação laboral nem residência fixa, vai ser presente, esta terça-feira, a primeiro interrogatório judicial no TIC do Porto para aplicação das adequadas medidas de coação.

