Frente Sindical exige aumento salarial de 6,4% na função pública

02 set, 2025 - 12:04 • Lusa
A Frente Sindical, liderada pelo STE, vai propor ao Governo um aumento salarial de 6,4% para todos os funcionários públicos em 2026 e uma atualização do subsídio de refeição para 12 euros.
"A Frente Sindical considera que é importante e necessária a revisão do acordo plurianual 2025-2028, propondo uma atualização salarial de 6,4%, que abranja todos os trabalhadores", isto é, "não só para o início da carreira, mas para toda a carreira", afirmou a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, em conferência de imprensa, em Lisboa.
O objetivo é "evitar a desvalorização das remunerações dos trabalhadores mais qualificados", assim como "atrair os mais jovens, acabados de formar", detalhou, indicando que a Frente Comum "enviou ontem [segunda-feira] ao Governo o caderno reivindicativo para 2026".