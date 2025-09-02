Menu
  • Noticiário das 12h
  • 02 set, 2025
Frente Sindical exige aumento salarial de 6,4% na função pública

02 set, 2025 - 12:04 • Lusa

Também vai ser proposto ao Governo que, em 2026, todos os funcionários públicos recebam uma atualização do subsídio de refeição para 12 euros.

A Frente Sindical, liderada pelo STE, vai propor ao Governo um aumento salarial de 6,4% para todos os funcionários públicos em 2026 e uma atualização do subsídio de refeição para 12 euros.

"A Frente Sindical considera que é importante e necessária a revisão do acordo plurianual 2025-2028, propondo uma atualização salarial de 6,4%, que abranja todos os trabalhadores", isto é, "não só para o início da carreira, mas para toda a carreira", afirmou a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O objetivo é "evitar a desvalorização das remunerações dos trabalhadores mais qualificados", assim como "atrair os mais jovens, acabados de formar", detalhou, indicando que a Frente Comum "enviou ontem [segunda-feira] ao Governo o caderno reivindicativo para 2026".

