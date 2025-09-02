Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR detém 12 pessoas e desmantela rede de tráfico de droga

02 set, 2025 - 09:47 • Olímpia Mairos

Operação decorreu nos distritos de Leiria, Lisboa e Santarém. Foram, ainda, apreendidas 500 doses de cocaína e mais de 68 mil euros.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 20 e os 56 anos, por tráfico de droga nos concelhos de Bombarral, Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Alenquer, Coruche e Cartaxo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a GNR adianta que a investigação decorria desde abril de 2024 e que os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, nomeadamente 11 domiciliárias e 17 em veículos.

No âmbito da operação foram apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68. 215 euros em numerário, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos, uma arma de fogo, municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira, uma espingarda de ar comprimido, um LCD e vários sacos de embalamento de produto estupefaciente.

Segundo a GNR, no decorrer das diligências foram ainda elaborados dois autos de contraordenação pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, relacionados com falta de higiene de canídeos e ausência de registo de répteis junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Oito dos suspeitos permanecem detidos em cela a fim de serem presentes, esta terça-feira, no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação das medidas de coação.

Da ação resultou ainda a constituição de arguidos de mais três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, pelos mesmos ilícitos criminais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda