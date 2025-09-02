GNR detém 12 pessoas e desmantela rede de tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 20 e os 56 anos, por tráfico de droga nos concelhos de Bombarral, Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Alenquer, Coruche e Cartaxo.

Em comunicado, a GNR adianta que a investigação decorria desde abril de 2024 e que os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, nomeadamente 11 domiciliárias e 17 em veículos.

No âmbito da operação foram apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68. 215 euros em numerário, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos, uma arma de fogo, municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira, uma espingarda de ar comprimido, um LCD e vários sacos de embalamento de produto estupefaciente.

Segundo a GNR, no decorrer das diligências foram ainda elaborados dois autos de contraordenação pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, relacionados com falta de higiene de canídeos e ausência de registo de répteis junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Oito dos suspeitos permanecem detidos em cela a fim de serem presentes, esta terça-feira, no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação das medidas de coação.

Da ação resultou ainda a constituição de arguidos de mais três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, pelos mesmos ilícitos criminais.