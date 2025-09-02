Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jovem de 18 anos detido por tentar matar ex-namorado da atual namorada em Gaia

02 set, 2025 - 15:26 • Lusa

Vítima foi esfaqueada com uma faca de cozinha em discussão na casa da ex-namorada, depois de ter trocado mensagens com ela sobre o fim do namoro.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 18 anos suspeito de, na segunda-feira, ter tentado matar o ex-namorado da atual namorada após uma discussão em Vila Nova de Gaia, informou hoje esta força policial.

Na base da tentativa de homicídio qualificado esteve um desentendimento entre o suspeito e a vítima, referiu a PJ.

A vítima, um jovem de 18 anos, foi até casa da ex-namorada em Vila Nova de Gaia, depois de ter trocado mensagens com ela sobre o fim do namoro, explicou.

Mas, no local, os jovens desentenderam-se e o atual namorado da rapariga esfaqueou com uma faca de cozinha o ex-namorado desta, causando-lhe ferimentos que colocaram a sua vida em perigo e o obrigaram a hospitalização, ressalvou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda