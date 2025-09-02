Jovem de 18 anos detido por tentar matar ex-namorado da atual namorada em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 18 anos suspeito de, na segunda-feira, ter tentado matar o ex-namorado da atual namorada após uma discussão em Vila Nova de Gaia, informou hoje esta força policial.

Na base da tentativa de homicídio qualificado esteve um desentendimento entre o suspeito e a vítima, referiu a PJ.

A vítima, um jovem de 18 anos, foi até casa da ex-namorada em Vila Nova de Gaia, depois de ter trocado mensagens com ela sobre o fim do namoro, explicou.

Mas, no local, os jovens desentenderam-se e o atual namorado da rapariga esfaqueou com uma faca de cozinha o ex-namorado desta, causando-lhe ferimentos que colocaram a sua vida em perigo e o obrigaram a hospitalização, ressalvou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.